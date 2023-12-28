Минобороны РФ заявило об отражении шести атак штурмовых групп ВСУ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили на купянском направлении шесть атак штурмовых групп украинской армии, сообщает министерство обороны РФ в четверг.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск умелыми действиями при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили шесть атак штурмовых групп 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "потери противника составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30".

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых отрядов 24-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Суточные потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin производства США и "Гвоздика", - говорится в сводке.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка (ДНР). Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 230 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, а также пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab, две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-Б" и три орудия Д-20, информирует Минобороны России.

По его сведениям, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР). Потери противника составили до 115 военнослужащих и три пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы: М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск активными действиями при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - сказано в пресс-релизе.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии суточные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены САУ М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б", САУ "Гвоздика", гаубица Д-30, говорится в сообщении.

Сбиты три самолета Су-25 ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. По словам военных, поражены склад топлива для военной техники ВСУ, а также живая сила и военная техника в 138 районах.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили 33 беспилотника вооруженных сил Украины в ЛНР, ДНР и Запорожской области. В ведомстве сообщили, что в течение суток также перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 563 самолета, 262 вертолета, 10154 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 14355 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16785 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.