"Южгазэнерджи" хочет обратить займы "недружественных" владельцев в собственность

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Южгазэнерджи" подало в Арбитражный суд Республики Адыгея иск к нидерландским Adygea Gas B.V. и JKX Ukraine B.V, а также британским Page Gas LTD, JKX Oil & Gas Limited и Eurodril Limited о признании вкладами в имущество истца денежных средств, оборудования и материалов, которые были предоставлены на заемной основе.

Заседание по этому иску, согласно картотеке арбитражных дел, назначено на 24 января 2024 года.

Суд также удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета отчуждать или передавать иным способом третьим лицам права и обязанности Page Gas по двум договорам займа 2006 и 2010 годов, JKX Oil & Gas по двум аналогичным документам 2009 года, JKX Ukraine - по 13-ти от 2010 года, Eurodril - по трем договорам оказания услуг 2008, 2014, 2015 годов, а также агентского договора 2007 года.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск генерального директора "Южгазэнерджи" Юлия Сидоренко к Adygea Gas, владеющей почти 100% в российской компании, о приостановлении корпоративных прав.

"Принимая во внимание приостановление их прав, вытекающих из участия в ООО "Южгазэнерджи", [участники общества] могут продать права, основанные на оспариваемых договорах займа в целях фактического уменьшения имущества ООО для обхода решения Арбитражного суда Московского округа о приостановлении прав владельцев компании", - так заявитель обосновывал необходимость введения запретов. "Для сохранения существующего состояния отношений между сторонами договоров и сохранения тем самым имущества ООО "Южгазэнерджи" необходимо принять обеспечительные меры, запрещающие замену стороны в оспариваемых договорах", - приводится позиция российской компании в материалах дела.

Ее юристы указывали, что основанием для обращения в суд стало "совершение иностранными инвесторами действий, направленных на создание препятствий для управления значимым хозяйственным обществом и осуществления им обычной хозяйственной деятельности". Суд согласился с этими доводами. Представленными доказательствами подтверждается, что иностранные инвесторы не намерены в дальнейшем вести предпринимательскую или какую-либо иную деятельность на территории России, говорится в определении суда о принятии обеспечительных мер.

"Южгазэнерджи" зарегистрировано 16 января 2006 года. Компании предоставлено право пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья.

Выручка компании в 2022 году выросла на 31% по сравнению с показателем 2021 года, до 1,633 млрд рублей, был получен чистый убыток в 94,294 млн рублей против чистой прибыли в размере 87,7 млн рублей годом ранее.

JKX приобрела "Южгазэнерджи" в 2007 году. В октябре 2021 года сообщила о планах продать компанию, желая полностью сосредоточиться на развитии проектов на Украине, однако публичная информация о состоявшейся продаже отсутствует.

Крупнейшим акционером JKX на декабрь 2021 года была Eclairs Group Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - 27,54% акций. Bridgewater Holdings Corp. Александра Шнира владела 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp. - 12,98%, Keyhall Holding Ltd. - 11,45% и Interneft Ltd. - 6,17%.

6 января 2022 года Коломойский получил статус лица, имеющего значительный контроль в JKX.

Со 2 февраля 2022 года JKX, по данным на сайте компании, перерегистрировалась в частную компанию и с этого момента не раскрывает своих бенефициаров.

Page Gas, Eurodril и JKX Ukraine являются дочерними организациями JKX, говорилось в отчете о деятельности этой группы за 2021 финансовый год.