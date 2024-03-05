Суд в Адыгее взыскал в доход государства связанные с Коломойским активы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Кошехабльский районный суд Адыгеи постановил взыскать в доход государства 100% ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-Юг", сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Тем самым суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора России к Игорю Коломойскому и связанным с ним лицам - Павлу Шитову и компании JKX Oil & Gas Ltd - о запрете деятельности их объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и финансированием вооруженных формирований Украины и об обращении принадлежащего им имущества в доход государства.

Судом в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО "Южгазэнерджи" (более 99% владеет нидерландская Adygea Gas B.V., менее 0,01% - британская Page Gas Ltd) и ООО "Кейтеринг-Юг" (100% принадлежит Adygea Gas B.V.) стоимостью свыше 5,1 млрд рублей. Ежегодная выручка этих компаний составляет 1,7 млрд рублей, валовая прибыль - 250 млн рублей.

"Из незаконного владения ответчиков изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. метров), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5,573 тыс. га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным картотеки суда, иск поступил 19 января 2024 года.

Решение подлежит немедленному исполнению.

"Южгазэнерджи" было зарегистрировано 16 января 2006 года. Компании предоставлено право пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья.

Выручка "Южгазэнерджи" в 2022 году выросла на 31% по сравнению с показателем 2021 года, до 1,633 млрд рублей, был получен чистый убыток в 94,294 млн рублей против чистой прибыли в размере 87,7 млн рублей годом ранее.

JKX приобрела "Южгазэнерджи" в 2007 году, в октябре 2021 года сообщила о планах продать компанию, желая полностью сосредоточиться на развитии проектов на Украине, однако публичная информация о состоявшейся продаже отсутствует.

Крупнейшим акционером JKX на декабрь 2021 года была Eclairs Group Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - 27,54% акций. Коломойский 6 января 2022 года получил статус лица, имеющего значительный контроль в JKX. Со 2 февраля 2022 года JKX, по ее данным, перерегистрировалась в частную компанию и с того момента не раскрывает своих бенефициаров.

Page Gas, Eurodril и JKX Ukraine являются дочерними организациями JKX, говорилось в отчете о деятельности этой группы за 2021 финансовый год.