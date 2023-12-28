Курский губернатор сообщил об обстреле трех сел
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории двух районов региона. Под обстрел попали три курских села.
"Сегодня со стороны Украины обстреляны села Гордеевка и Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждено 5 домовладений в Успеновке и 2 в Гордеевке", - написал он в Telegram.
Также под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района.
"Там насчитали 6 прилетов. Повреждены окна, заборы и кровля двух домовладений. Из-за повреждения линии электропередачи часть населенного пункта обесточена", - сообщил Старовойт.
Устранять повреждения начнут, когда это будет безопасно.