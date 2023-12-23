Житель курского села погиб от обстрела ВСУ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, в результате обстрелов повреждения получили жилые дома, социальные объекты и административные здания. Повреждена линия электропередачи.

Как отметил губернатор, "восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно".

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.