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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Ракета была запущена с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 23:01 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 07:01 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 132-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 63-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 12-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

Под Новый год SpaceX планирует запустить на орбиту еще одну партию из 21 интернет-спутника Starlink с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

Ранее в пятницу стартовавшая с базы на мысе Канаверал во Флориде тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX вывела на орбиту секретный многоразовый беспилотный шаттл X-37B Космических сил США.

SpaceX
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