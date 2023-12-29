США вывели на орбиту беспилотный корабль Х-37В

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Беспилотный космический корабль многоразового использования Х-37В Вооруженных сил США был успешно выведен на орбиту тяжелой ракетой Falcon Heavy компании SpaceX, стартовавшей из Космического центра Кеннеди НАСА, сообщило агентство Associated Press (AP) в пятницу.

Это уже седьмой полет X-37B, самого секретного американского корабля, он провел на орбите в общей сложности более 10 лет с момента своего дебютного запуска в 2010 году.

Последний полет, самый продолжительный на сегодняшний день, продолжался два с половиной года, он завершился посадкой в центре Кеннеди год назад.

Как отмечается в сообщении, представители космических сил не раскрыли, как долго этот орбитальный аппарат будет оставаться в воздухе и что находится на борту.