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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ФТС перечислит в бюджет в 2023 году на 150-160 млрд руб. больше плановой суммы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) России перевыполнит плановое задание по перечислениям в бюджет на 2023 год, заявил врио главы ФТС Руслан Давыдов.

"Мы перевыполнили задание по перечислениям в бюджет, которое на 2023 год составляло 6 трлн 464 млрд рублей. Перевыполнение по итогам года составит 150-160 млрд рублей", - сказал Давыдов в новогоднем поздравлении, опубликованном ФТС.

Таким образом, ФТС перечислит в бюджет в 2023 году свыше 6,6 трлн рублей.

Как сообщалось, за 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7,156 трлн рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС Руслан Давыдов
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