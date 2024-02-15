ФТС увеличила перечисления в бюджет РФ в январе на 42,3%, до 537 млрд рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сумма доходов федерального бюджета РФ, администрируемых таможенными органами, за январь 2024 года составила 537 млрд рублей, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг.

В январе 2023 года этот показатель равнялся 377,3 млрд рублей, в январе 2022 года - 549,5 млрд рублей, в январе 2021 года - 328,9 млрд рублей, в январе 2020 года - 356,8 млрд. Таким образом, рост перечислений в этом январе составил 42,3% к январю 2023 года.

Как сообщалось, в 2023 году таможенными органами в федеральный бюджет было перечислено 6 трлн 622,9 млрд рублей (при плановом задании в 6 трлн 464 млрд рублей), что на 6,4% (400,7 млрд рублей) больше, чем в 2022 году.

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет на 2024 год равняется 7,4 трлн рублей.

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов в начале февраля на форуме "Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса" заявил, что плановое задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы в 2024 году почти на 1 трлн рублей превышает план на 2023 год, но ФТС не планирует применять репрессивные методы, ждет честных и своевременных выплат от бизнеса.

"Что касается фискальной функции - мы с бизнесом как раз недавно встречались на общественном совете ФТС. Плановое задание на 2024 год у нас практически на 1 трлн рублей превышает задание 2023 года (порядка 7,4 трлн рублей против 6,46 трлн рублей - ИФ). Это те средства, которые нужны стране для бюджета, для проведения СВО, для социальных выплат. И, конечно, я бы сказал так - мы не планируем собирать эти средства репрессивными методами", - сказал он.

"Поэтому необходимо, чтобы бизнес максимально открыто, честно, добросовестно и своевременно эти платежи осуществлял в бюджет. Потому что, когда мы говорим о нагрузке на бизнес - это когда таможня сомневается и начинает проводить проверочные мероприятия, контролировать дополнительно. Соответственно, товары задерживаются, бизнес недоволен, начинаются споры, возникает вот этот самый конфликтный потенциал, который мы пытаемся снижать. Поэтому здесь мы эту работу продолжим и, я думаю, что найдем общий язык, общее понимание", - обратился к бизнесу врио главы ФТС.