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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Правительство РФ вывело лекарства из-под действия экспортных "курсовых" пошлин

Пошлинами также не будут облагаться, в частности, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения и прессования

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ вывело ряд товаров из-под действия "курсовых" экспортных пошлин. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба кабмина.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый концентрат, свекловичный жом, отдельные виды угольной продукции.

Одновременно в целях поддержки МСП из-под действия пошлин выведены так называемые малоценные товары, общая таможенная стоимость которых не превышает 200 евро.

Как отмечается в сообщении пресс-службы кабмина, исключение сделано для "отдельных видов товаров высокого передела, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также товаров - сопутствующих продуктов производства".

Ранее перечень товаров, которые должны быть выведены из-под действия пошлины, утвердила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб./$ и более - 7%.

Михаил Мишустин
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