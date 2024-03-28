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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Продолжается обсуждение возможности отменить для ЦБК курсовую экспортную пошлину

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти продолжают обсуждать возможность освобождения целлюлозно-бумажной промышленности от привязанной к курсу доллара экспортной пошлины, сообщил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

"Обсуждается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, но не уточнил, в какой стадии находится решение этого вопроса.

В ноябре 2023 года Бочаров говорил о планах Минпромторга предложить Минэкономразвития вывести из-под пошлины в 4,5-7% экспорт продукции ЦБК. Он отмечал, что сохранение "курсовой" пошлины в отношении целлюлозно-бумажной отрасли чревато формированием убытков, потерей экспортных рынков и снижением эффективности вложенных инвестиций.

В конце года правительство утвердило ряд исключений в перечне подпадающих под пошлину товаров (в частности, были исключены импортозависимые и высокотехнологичные товары), но целлюлозно-бумажная продукция туда не вошла.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров была введена правительством с 1 октября 2023 года и будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 рублей/$ - 4,5%, при 90-95 рублей/$ - 5,5%, при 95 рублей/$ и более - 7%. Предполагается, что пошлина будет временной и прекратит свое действие с 2025 года.

Минпромторг Минэкономразвития Олег Бочаров ЦБК
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