Игорь Ротенберг вышел из капитала оператора госсистемы "Платон"

Фото: Владислав Шатило/RBC/TASS

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Ротенберг вышел из капитала оператора системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным автотрассам "Платон", следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно реестру, Ротенберг 26 декабря покинул состав участников компании ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС), продав свои 23,5% долей в компании ее гендиректору Антону Замкову, чья доля в результате сделки выросла до 31%.

Основным владельцем оператора "Платона" остается подконтрольное "Ростеху" АО "РТ-Инвест" (50%), ещt 19% принадлежат гендиректору этого АО - Андрею Шипелову.

Ротенберг стал совладельцем 50% в РТИТС в 2015 году и постепенно снижал долю участия в компании в пользу Замкова.

Как ранее писал РБК со ссылкой на знакомого с деталями сделки источника, продажа доли Ротенберга в РТИТС осуществляется в рамках "реализации плана по выходу из актива". РТИТС и представитель Ротенберга сделку не комментировали.