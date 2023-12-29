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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три украинские ракеты HARM уничтожены над Белгородской областью дежурными средствами ПВО. Также над регионом был сбит беспилотник.

- "Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом, сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо первого вице-президента компании в администрацию президента. Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле известно о проблеме, "отечественного производителя защищали и будем защищать до конца".

- Бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича приговорили к пяти годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями при строительстве полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области.

- Аргентина сообщила лидерам стран-участниц БРИКС о решении не вступать в это объединение. Президент Аргентины Хавьер Милей еще во время предвыборной кампании выступил против присоединения к БРИКС.

- Игорь Ротенберг вышел из капитала системы "Платон", следует из данных ЕГРЮЛ. Бизнесмен 26 декабря покинул состав участников компании ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС), продав свои 23,5% долей в компании ее гендиректору Антону Замкову (теперь его доля - 31%).

- Суд в Москве оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тыс. руб. за организацию так называемой "почти голой вечеринки". Согласно фабуле дела, на мероприятии "были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань".

- Кабмин РФ принял решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 года. Как ожидается, эта мера позволит ввезти 1,2 млрд штук яиц и стабилизировать резко возросшие цены на них.

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