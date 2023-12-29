"Шереметьево" повысил тарифы для авиакомпаний РФ на 12%, для иностранных - на 4%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) с 1 января 2024 года повысит основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний на 12%, следует из материалов сайта аэропорта.

Базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 586,5 руб. до 656,8 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), сбор за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) вырастет с 28,9 руб. до 32,4 руб. за тонну.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) вырастет со 191,4 руб. до 214,4 руб. на одного пассажира, на международных - с 583,2 руб. до 653,2 руб. в терминалах В, C, D, со 147,8 руб. до 165,5 руб. - в E и F.

На 12% будет проиндексирован и базовый тариф ООО "Шереметьево Хэндлинг" (сервисная "дочка" МАШ) на обслуживание пассажиров. На внутренних рейсах (терминалы B, D) он вырастет с 231,4 руб. до 259,2 руб. за человека, на международных в C, D, E - с 255,6 руб. до 286,3 руб., на международных в F - с 237,5 руб. до 266 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Сбор за взлет-посадку для них увеличится на 4,4%, с $15,83 до $16,52 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) - на 4,7%, с $1,29 до $1,35. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 4,4%: в терминалах B, C, D - с $18,35 до $19,16 на одного пассажира, в E, F - с $10,78 до $11,25.

"Шереметьево" - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании - "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков - Etihad, Qatar Airways, китайские Hainan Airlines и China Southern Airlines.