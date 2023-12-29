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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

"Аэрофлот" улучшил прогноз пассажиропотока в 2023 году до 47 млн человек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" планирует перевезти в 2023 году 47 млн человек, что на 15% больше, чем в 2022 году, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 млн пассажиров. Это на 15% выше результатов предыдущего года", - сказал Александровский.

В частности, одноименная флагманская авиакомпания группы перевезет 25 млн человек (при наличии 171 самолета), низкобюджетная "Победа" - 13 млн (41 самолет), "Россия" - 9 млн (136 самолетов).

В январе "Аэрофлот" анонсировал, что рассчитывает перевезти по итогам 2023 года 43,5 млн человек, что на 7% больше, чем в 2022 году. В июле прогноз был улучшен до 45,2 млн человек (+11%).

На внутренних линиях, по словам Александровского, будет перевезено 37,5 млн пассажиров, на международных - 9,5 млн.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Аэрофлот
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