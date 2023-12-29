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"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в октябре 2024 года планирует повысить на 6% "плоские" (то есть не меняющиеся в течение года) тарифы, которые действуют на рейсах группы в пункты Дальнего Востока и Калининград.

"Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по "плоским" тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года", - сообщил перевозчик.

"Плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Стоимость билетов составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно (на рейсах авиакомпании "Россия" - 15 050 руб. и 25 000 руб. соответственно). Стоимость перелета в Калининград - 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно.

Программа "плоских" тарифов запущена в 2014 году, воспользоваться перелетом (только в экономическом классе) могут все желающие пассажиры. Билеты по таким тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются. Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году (более свежих открытых данных нет) оценивались первым вице-премьером Андреем Белоусовым в сумму более 10 млрд руб.

Стоимость при покупке билетов по "плоским" тарифам в 2023 году и в январе-сентябре 2024 года (в руб.)

Плоский тариф, "Аэрофлот" Плоский тариф, "Россия"
Направление Туда и обратно В одну сторону Туда и обратно В одну сторону
Москва - Владивосток 28400 17100 25000 15050
Москва - Петропавловск-Камчатский 28400 17100 25000 15050
Москва - Хабаровск 28400 17100 25000 15050
Москва - Южно-Сахалинск 28400 17100 25000 15050
Москва - Магадан 28400 17100 25000 15050
Москва - Калининград 10650 6400 - -

Аэрофлот Владивосток Калининград Магадан Петропавловск-Камчатский Хабаровск Южно-Сахалинск
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