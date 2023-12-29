Российские военные сбили украинский дрон в Брянской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в пятницу около 16:20 средствами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотник над Брянской областью.

До этого Минобороны РФ заявило, что около 15:00 ПВО сбила над Белгородской областью три украинские противорадиолокационные ракеты HARM.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале о сбитом над Стародубским районом БПЛА самолетного типа. По его данным, пострадавших и разрушений нет".