В России запретили закупку госзаказчиками импортных грузовых вертолетов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело запрет на закупку госзаказчиками импортных грузовых вертолетов и ограничения на закупку ими беспилотных авиационных систем (БАС) иностранного производства, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Этим документом внесены изменения в два действующих правпостановления, которые устанавливают запрет на закупку отдельных видов импортной промпродукции (ПП №616) и ограничение на допуск отдельных видов иностранной промпродукции (ПП №617).

В первом случае в перечень "запрещенной" импортной промпродукции включены грузовые вертолеты. Во втором - в перечень иностранных промтоваров, в отношении которых действуют ограничения, включены БАС в составе различных видов воздушных судов (вертолетного, самолетного и т.п. видов).

Ранее правительство РФ ввело балльную систему оценки уровня локализации производства для беспилотников.

Балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания оборудования с учетом страны происхождения, что позволяет при наборе определенного числа баллов признавать соответствующую продукцию российской (или произведенной на территории стран ЕАЭС) и предоставлять ее поставщикам те или иные преференции при госзакупках и закупках госкомпаний. В случае с БАС речь идет о применении правила "третий лишний" и 15% ценовой преференции, если тот или иной беспилотник наберет необходимое количество балов и будет признан произведенным на территории РФ или стран ЕАЭС.