Минфин предложил полный запрет госзакупок импортного софта

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство может ввести полный запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект подготовил Минфин для реализации новых положений законов "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ). Они направлены на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Проект постановления предусматривает, в частности, внесение изменений в действующее правпостановление № 1236 "Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которое определяет порядок формирования и ведения Реестра российского ПО.

В случае принятия этого документа с 1 января 2025 года будут отменены положения, которые устанавливают исключения для запрета на закупку иностранного ПО. В настоящее время госзаказчики могут закупать иностранный софт, если в реестрах российского и евразийского ПО отсутствуют сведения о программных решениях, соответствующих тому же классу иностранного ПО, которое планируется к закупке.

Также госзаказчики могут закупать импортный софт в случае, если российский или евразийский аналог по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует требованиям заказчика.

Сейчас в Реестр российского ПО включено около 22 тысяч программных продуктов от 8 тысяч российских компаний-разработчиков.

Кроме того, проект правпостановления предусматривает корректировку, в соответствии с новыми поправками к 44-ФЗ и 223-ФЗ, правительственных постановлений, регламентирующих порядок ведения реестра договоров (ПП №1132), устанавливающих требования к операторам электронных торговых площадок (ПП №656 и ПП №657), определяющих порядок информационного обеспечения в рамках контрактной системы (ПП №60).