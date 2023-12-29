Один человек погиб после атаки воздушных целей в Белгородской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над регионом сбито несколько воздушных целей, есть погибший и пострадавший.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший и один пострадавший", - написал Гладков в своем телеграм-канале вечером в пятницу.

Глава региона добавил, что выехал на место происшествия.

Ранее в пятницу Минобороны РФ заявило о трех сбитых ракетах HARM в небе над Белгородской областью.