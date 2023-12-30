Российские военные сбили 13 реактивных снарядов над Белгородской областью
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что вечером в пятницу силы противовоздушной обороны сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня в небе над Белгородской областью.
По данным военных, атака на регион произошла около 23:00 мск.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем после атаки на регион.
До этого Минобороны РФ сообщало о трех сбитых ракетах HARM над Белгородской областью.