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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Четыре человека ранены, один погиб после обстрела ВСУ Белгородской области

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате массированного украинского обстрела Белгорода в пятницу вечером четыре человека пострадали, один мужчина погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, один из пострадавших - 10-летний ребенок.

"Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - добавил Гладков

Также есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде, сообщил он. В настоящее время определяются места повреждений, после чего начнутся восстановительные работы.

Кроме того, различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, были выбиты окна, один из домов частично разрушен.

Ранее Гладков сообщал о погибшем и пострадавшем после атаки воздушных целей.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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