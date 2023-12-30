Четыре человека ранены, один погиб после обстрела ВСУ Белгородской области
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате массированного украинского обстрела Белгорода в пятницу вечером четыре человека пострадали, один мужчина погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
По его словам, один из пострадавших - 10-летний ребенок.
"Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", - добавил Гладков
Также есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде, сообщил он. В настоящее время определяются места повреждений, после чего начнутся восстановительные работы.
Кроме того, различные разрушения зафиксированы в 10 частных жилых домовладениях, были выбиты окна, один из домов частично разрушен.
Ранее Гладков сообщал о погибшем и пострадавшем после атаки воздушных целей.