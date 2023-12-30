Ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в Крыму отрабатывают удары по противнику

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота (ЧФ) готовятся к нанесению ударов по назначенным целям, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"Личный состав дивизиона береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" из состава береговой ракетно-артиллерийской бригады ЧФ совершил марш в позиционный район для отработки в полевых условиях комплекса задач по предназначению. Боевые расчёты прибыли в назначенный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе по назначенным целям", - сказано в сообщении.

К отработке задач "привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" и "Бал", мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки, а также экипажи самолётов Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота", информирует пресс-служба.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение") разработан в двух вариантах: подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С".

По официальным данным, комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полёта крылатой ракеты "Оникс" комплекса "Бастион" составляет до 500 км.

"Бастион" предназначен для поражения морских целей. Впервые российские военные применили "Бастион" против сухопутных целей в 2016 году в Сирии.

Минобороны России сообщало о применении противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" против наземных целей в ходе специальной военной операции на Украине.

Согласно открытой информации, особенностями БРК "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.v