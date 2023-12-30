Подозреваемому в убийстве Легойды-старшего предъявлено обвинение

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве Романа Легойды, отца спикера РПЦ Владимира Легойды, намерены добиваться его ареста, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственные органы "ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как сообщалось, тело 90-летнего Легойды с колото-резанными ранами было обнаружено накануне на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе.

По "горячим следам" полицейские задержали 25-летнего жителя Ленинского района.

По данным СКР, мужчина напал на Легойду с целью завладения его деньгами - после убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. На допросе он признал вину в преступлении.