Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Подозреваемому в убийстве Легойды-старшего предъявлено обвинение

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве Романа Легойды, отца спикера РПЦ Владимира Легойды, намерены добиваться его ареста, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"25-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 90-летнего местного жителя, в использовании заведомо подложного документа и разбое (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В РоссииПодозреваемый в убийстве Легойды-старшего задержан в ПодмосковьеЧитать подробнее

В ведомстве отметили, что следственные органы "ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу".

Как сообщалось, тело 90-летнего Легойды с колото-резанными ранами было обнаружено накануне на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе.

По "горячим следам" полицейские задержали 25-летнего жителя Ленинского района.

По данным СКР, мужчина напал на Легойду с целью завладения его деньгами - после убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково.

Часть похищенных денег была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. На допросе он признал вину в преступлении.

Владимир Легойда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%

Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

Российские военные нейтрализовали в ночь на субботу 32 украинских дрона

Подозреваемый в убийстве Легойды-старшего задержан в Подмосковье

Четыре человека ранены, один погиб после обстрела ВСУ Белгородской области

Один человек погиб после атаки воздушных целей в Белгородской области

На конкурс песни "Интервидение" выделят 600 млн руб.

Что произошло за день: пятница, 29 декабря

Сроки действия водительских прав, истекающие в 2024-2025 гг., продлены на 3 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });