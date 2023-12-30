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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Подозреваемый в убийстве Легойды-старшего задержан в Подмосковье

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Московской области задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца спикера РПЦ Владимира Легойды.

"В ходе слаженной работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУУР МВД России по Московской области по подозрению в убийстве пожилого жителя Ленинского городского округа задержан 25-летний мужчина", - сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области в субботу.

По данным ведомства, тело 90-летнего местного жителя с множеством колото-резанных ран было обнаружено на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе в пятницу.

Как сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, убитый - отец Владимира Легойды.

"Предварительно установлено, что подозреваемый напал на потерпевшего с целью завладения его денежными средствами. После убийства он похитил у пенсионера 100 тысяч рублей, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино-Чурилково" - говорится в сообщении главка СКР.

Уточняется, что часть похищенных денежных средств была обнаружена в ходе обыска в съемной квартире подозреваемого. "В настоящее время с ним работают следователи и криминалисты, проводится его допрос", - добавили в областном главке СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Официальный телеграм-канал СК РФ распространил кадры с признательными показаниями подозреваемого.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СКР.

СК РФ Московская область Роман Легойда
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