Военные РФ заявили об ударах по объектам ВСУ в Хмельницкой и Херсонской областях

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об ударах по местам хранения горюче-смазочных материалов и вооружения армии Украины в Хмельницкой и Херсонской областях.

"Поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха", - сказано в сообщении.

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили на купянском направлении шесть атак ВСУ, сообщает министерство.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказано в сообщении.

Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, говорится в сводке.

По данным военного ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Марьинка (ДНР). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка (ДНР).

"Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортера и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" производства США", - информирует Минобороны России.

"На южнодонецком направлении, - говорится в сводке, - подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой народной республики. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ".

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино. Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа, сказано в пресс-релизе.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей, информирует ведомство.

За сутки в Донецкой народной республике и Херсонской области нейтрализовано 35 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится также в сообщении.

По информации министерства, с начала специальной военной операции уничтожен 10241 украинский беспилотник.