Росавиация впервые выдала сертификаты летной годности на беспилотники

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация впервые выдала сертификаты летной годности для гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) массой более 30 кг, сообщило ведомство.

"Документы получены на два сельскохозяйственных дрона - им присвоены регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP", - сказано в сообщении.

Сертификат летной годности необходим для подтверждения права БВС находиться в общем воздушном пространстве исходя из технических характеристик (высота и дальность полета и пр.). При этом сертификат дает допуск к полетам конкретному, единичному экземпляру.

Как отмечается, документы на получение сертификатов поступили в ведомство 23 ноября. По каждой из этих заявок была оплачена госпошлина в размере 650 рублей. Следующие беспилотники получат сертификацию еще быстрее, пообещал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков, чьи слова приводятся в сообщении.

На дроны массой менее 30 кг получение сертификатов летной годности по российскому законодательству не требуется, напомнили в Росавиации. Там также отметили, что, если производитель планирует выпускать много летательных аппаратов, необходимо получение сертификата типа. Это документ, который подтверждает, что типовая конструкция всего ряда БВС одинакова и безопасна.