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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы
Первый полет российского ближнемагистрального самолета SJ-100
Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация одобрила обновленный каркас планера самолета SJ-100, модифицированный под установку российских систем и агрегатов, сообщила пресс-служба ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех").

Одобрение данного изменения позволяет перейти на производство SJ-100 - импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100 - по серийной конструкторской документации, чтобы в 2024 году передать первые самолеты в эксплуатацию, пояснил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации - гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"Следующим важным шагом по сертификации станет одобрение импортозамещенных систем и маршевой силовой установки ПД-8 в составе самолета. С учетом географии нашей кооперации ведем с нашими поставщиками работу в этом направлении практически в круглосуточном режиме", - сказал Богинский, которого цитирует пресс-служба.

Опытный образец импортозамещенного SJ-100 на франко-российских двигателях SaM146 впервые поднялся в воздух в августе этого года. Первый полет полностью локализованного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 ожидается в начале 2024 года, сообщал глава ОАК Юрий Слюсарь. Начало серийных поставок лайнеров этого типа ожидается в 2024 году: первым получателем должен стать "Аэрофлот".

Росавиация Объединённая авиастроительная корпорация
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