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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Десять человек стали жертвами обстрела Белгорода со стороны Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до десяти, еще 45 пострадали, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, из них - четыре ребенка", - говорится в сообщении

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстреле центра Белгорода, в ходе которого погибли двое детей.

Со своей стороны МЧС сообщало о десяти возгораниях, которые были оперативно ликвидированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород МЧС ВСУ
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