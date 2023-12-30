В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, по поручению Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о выделении бригады врачей в составе группы Минздрава для помощи пострадавшим в Белгороде, при необходимости столичные власти окажут помощь в восстановлении города.

"Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу МЧС сообщило, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 10 человек (включая одного ребенка) погибли, еще 45 пострадали.