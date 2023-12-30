Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, по поручению Путина в Белгород вылетела бригада министерства здравоохранения во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил о выделении бригады врачей в составе группы Минздрава для помощи пострадавшим в Белгороде, при необходимости столичные власти окажут помощь в восстановлении города.

"Сегодня в Белгороде произошла большая трагедия. Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. Выделили бригаду врачей в составе группы Минздрава РФ", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу МЧС сообщило, что в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ 10 человек (включая одного ребенка) погибли, еще 45 пострадали.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал до конца февраля обвиняемого в убийстве Легойды-старшего

Военная операция на Украине

Десять человек стали жертвами обстрела Белгорода со стороны Украины

Военная операция на Украине

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Росавиация впервые выдала сертификаты летной годности на беспилотники

Военная операция на Украине

Два ребенка погибли при обстреле ВСУ центра Белгорода

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января

Синоптики предупредили о морозах до минус 20 в Москве в первой неделе января

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Более полумиллиона подписей собрано в поддержку самовыдвижения Путина

Подозреваемому в убийстве Легойды-старшего предъявлено обвинение

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 3,5%

Что случилось этой ночью: суббота, 30 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });