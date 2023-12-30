МЧС уточнило, что при обстреле в Белгороде погибло 14 человек, 108 пострадали

Фото: Пресс-служба Губернатора Белгородской области/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обстрела ВСУ по Белгороду выросло до 14, еще 108 человек пострадали, уточнили в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"По уточненной информации, погибли 12 взрослых и двое детей, пострадали 108, из которых 15 детей", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали о гибели 10 человек и о 45 пострадавших.