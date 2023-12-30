Омбудсмен сообщила, что в результате обстрела Белгорода пострадали 17 детей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате обстрела Белгорода со стороны Украины ранены 17 детей, четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей. Им оказывается вся необходимая помощь", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она также сообщила, что подтверждены данные о гибели двух детей.

Уполномоченный уточнила, что находится на связи с профильными ведомствами. "В областной больнице, куда привезли пострадавших от обстрелов со стороны Украины детей, работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых", - добавила она.

Кроме того, Львова-Белова сообщила, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород для оказания помощи вылетела бригада Минздрава России. При необходимости детей направят в федеральные клиники, отметила детский омбудсмен.

"Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми", - написала она.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших в результате обстрела выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали.