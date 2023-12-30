Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом вооруженных сил Украины по Белгороду, сообщили в субботу в МИД РФ.

"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН - Россия запросила заседание Совбеза", - сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "за терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление вооруженными силами Украины провалено".

По словам Захаровой, ответственность за теракт также несут и государства ЕС, продолжающие поставлять вооружения Киеву, в том числе кассетные боеприпасы.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14-ти, еще 108 человек пострадали. По данным уполномоченного по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что среди погибших двое детей. Всего ранены 17 детей, из них четверо находятся в реанимации.