Что произошло за день: суббота, 30 декабря

Обстрел Белгорода, подписи в поддержку Владимира Путина, арест обвиняемого в убийстве Легойды-старшего

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Украинский обстрел Белгорода унес жизни 14 человек, двое из них - дети. Пострадали 108 человек, по данным уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовы-Беловой, 17 из них – дети. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Министерство обороны заявило, что "это преступление не останется безнаказанным". Кроме того, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН.

- Более 500 тыс. подписей собрано к субботе в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. Пресс-секретарь предвыборного штаба Александра Суворова заявила, что 30 декабря привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января туда начнут привозить подписи другие регионы.

- Суд в Подмосковье арестовал до конца февраля до конца февраля мужчину, обвиняемого в убийстве Романа Легойды. Задержанному по "горячим следам" 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве, использовании заведомо подложного документа и разбое (ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 5 ст. 327 УК РФ и ч. 4 ст. 162 УК РФ). Мужчина признал себя виновным.

- Правительство РФ продлило запрет на экспорт риса на I полугодие 2024 года и утвердило квоты на беспошлинный вывоз сельхозпродукции из новых регионов. Еще одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

- Российский гроссмейстер Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде. Сменившая гражданство с российского на швейцарское Александра Костенюк стала второй. Мужской турнир выиграл норвежец Магнус Карлсен, компанию ему в тройке призеров составили россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев.