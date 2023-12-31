Число жертв атаки ВСУ на Белгород возросло до 22 человек

25 тяжелораненых готовят к транспортировке в федеральные клиники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за ночь в больнице скончался еще один пострадавший от украинской атаки на Белгород.

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в медицинских учреждениях остается 109 раненых, из них 25 тяжелораненых готовят к транспортировке в федеральные клиники.

По уточненным данным, пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, большое количество машин.

"Сегодня восстановительные работы будут продолжены. Обязательно проведем заседание штаба в первой половине дня", - сообщил Гладков.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В ночь на воскресенье по поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Губернатор области сообщил о проведении оперативного совещания с силовым блоком по текущей обстановке в регионе.