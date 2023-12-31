Глава Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Предупреждение о воздушной тревоге, объявленное в Севастополе в 12:43, отменено, объявил губернатор Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги" - написал он в своем телеграм-канале.

Между сообщениями о тревоге и ее отмене прошло более 20 минут. На это время жителям было рекомендовано проследовать в укрытия, остановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Как уточнил губернатор, в период действия тревоги военные использовали табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты: этот дым безопасен, но запах неприятный.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.