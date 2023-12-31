Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Воздушная тревога объявлялась в Севастополе второй раз за день

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье вечером сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

Позже он написал об ее отмене, через 13 минут после объявления.

Это вторая тревога за сутки в городе - в первый раз она действовала утром чуть более 20 минут.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение по Крымскому мосту восстановлено

В Петербурге отменили новогодний концерт

Гладков назвал атаку ВСУ на Белгород самой тяжелой за два года

Мурашко заявил о хорошо перенесенном перелете в Москву пациентов из Белгорода

Мурашко заявил о хорошо перенесенном перелете в Москву пациентов из Белгорода

Жителей Белгорода вновь предупредили о ракетной опасности

Путин заявил, что нет силы, способной разобщить россиян и остановить развитие РФ

Минздрав РФ подтвердил гибель 24 человек в результате обстрела Белгорода

Движение по Крымскому мосту восстановили

Глава Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины в ответ на обстрел Белгорода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });