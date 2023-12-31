Воздушная тревога объявлялась в Севастополе второй раз за день

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в воскресенье вечером сообщил в своем телеграм-канале об объявлении в городе воздушной тревоги.

Позже он написал об ее отмене, через 13 минут после объявления.

Это вторая тревога за сутки в городе - в первый раз она действовала утром чуть более 20 минут.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября после ракетного удара по штабу Черноморского флота.