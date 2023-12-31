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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Медведев заявил, что наступающий год должен стать годом разгрома неофашизма

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что следующий год должен стать годом разгрома неофашизма.

"Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача - сделать наступающий 2024 год годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов", - сказал он в новогоднем обращении, которое опубликовал в своем телеграмм-канале.

Медведев отметил, что в руках россиян стабильное и уверенное развитие России, а также благополучие ее будущих поколений.

Как сказал зампредседателя Совбеза РФ, "будем бережно хранить и продолжать славные традиции нашей истории, идти вперед, самоотверженно трудиться на благо России и побеждать ради нее".

Дмитрий Медведев
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