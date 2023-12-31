Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости армии России

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

"Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость, способность громить врага в любых условиях, вопреки всем надеждам и помощи Запада", - сказал он в видеообращении.

Как подчеркнул министр, "все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине пошли прахом".

"Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, - все герои, они всегда будут жить в наших сердцах", - отметил он.

Как заверил Шойгу, "помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем".