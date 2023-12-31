Минобороны РФ заявило об уничтожении украинской авиатехники на двух аэродромах

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили в воскресенье об уничтожении авиационной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Одесской областях.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что нанесены удары по украинской авиатехнике в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха" в районах населенных пунктов Селидово Донецкой народной республики и Глубокое Харьковской области", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Одесской области.

"Поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, Минобороны России заявило, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине перехвачен 31 беспилотник ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению, за сутки уничтожен 31 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.