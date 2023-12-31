Минобороны РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ за сутки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российская армия за сутки отразила девять атак украинских войск.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, нанесены удары по 1-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины в ЛНР.

"Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля", - сообщает военное ведомство в воскресенье.

По его данным, на купянском направлении уничтожены две украинские гаубицы М777.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Георгиевка Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ.

Нанесены удары по ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, отмечается в военной сводке.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также четыре автомобиля", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, на донецком направлении уничтожены украинские артиллерийские установки

М777, Krab, Д-30, М119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

Потери ВСУ: до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, заявили в министерстве.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, на этом направлении ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийские установки FH70, "Мста-Б" и Д-30.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области", - заявили военные.

Как говорится в сообщении, "ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-30".

По данным министерства, на херсонском направлении ВСУ потеряли за сутки до 25 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийскую установку "Гвоздика".