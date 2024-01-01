ЦБ РФ с 1 января ужесточил макропруденциальные лимиты на выдачу потребкредитов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банки РФ с 1 января 2024 года будут выдавать потребительские кредиты в рамках более жестких лимитов, которые ЦБ применяет для охлаждения рынка кредитования физлиц.

Так, допустимая доля выдач потребкредитов для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% в первом квартале 2024 года составит 25% против 30% в предыдущем квартале, для кредитных карт - 10% против 20%. Для МФО лимит займов снижен до 25% с 30%.

ЦБ ранее отмечал, что макропруденциальные лимиты (МПЛ) позволили сократить долю вновь предоставляемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Однако рост задолженности существенно различается по сектору: наибольшие темпы роста показывали банки, которые специализируются на предоставлении кредитных карт, так как на этот продукт МПЛ действовали с лагом. В этом сегменте значительная часть средств предоставляется по картам, открытым заемщикам еще до введения МПЛ. В связи с этим Банк России ужесточил на первый квартал МПЛ по кредитным картам.

С момента введения МПЛ доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34% до 31%, но пока остается высокой. С учетом ужесточения МПЛ на первый квартал ожидается, что по итогам 2024 года эта доля снизится до 20%. Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что в конечном счете снизит риски граждан, банков и МФО, отмечал ЦБ.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на второй квартал 2024 года Банк России примет в феврале 2024 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.