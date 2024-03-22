ЦБ не хочет согласовывать макропруденциальные лимиты по ипотеке с Минстроем

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает идею согласования макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотеке с Минстроем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Ранее комитет Госдумы по финрынку рассмотрел ко второму чтению поправки в законопроект № 531412-8, наделяющие ЦБ правом ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов. Как сообщал "Интерфаксу" источник, депутаты на заседании комитета одобрили поправку, в соответствии с которой решение совета директоров Банка России об установлении МПЛ в отношении ипотеки и числовых значений характеристик кредитов, в зависимости от которых дифференцируются лимиты, принимается по согласованию с Минстроем.

"Мы не поддерживаем идею согласовывать решение по макропруденциальным лимитам в ипотеке с Минстроем, это противоречит статусу Банка России, его полномочиям в рамках банковского регулирования", - сказала Набиуллина.

"Если такие решения по макропруденциальным лимитам, которые нами предложены в этой форме, не будут поддержаны, мы дальше будем пользоваться макропруденциальными надбавками. Просто увеличим их до такой степени, что они станут запретительными для особо рискованных кредитов. Но это может быть связано с большей нагрузкой на капитал банков, но, тем не менее, инструментарий у нас есть, будем его применять", - добавила она.

ЦБ планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачи ипотеки, но потенциально задействует только два, говорил в конце февраля заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

"Четыре макропруденциальных лимита мы планируем иметь, но реально, если бы у нас сегодня были эти полномочия, мы задействовали бы только два. Первый касается лимитов на готовое жилье, а второй - на строящееся жилье под залог договоров долевого участия", - заявил Румянцев.

Еще два лимита он назвал запасными, их ЦБ пока не планирует задействовать: по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и прочим ссудам (потребительские кредиты под залог жилья). Риски в этих сегментах не носят системного характера и не несут угрозу для финансовой стабильности, заявил Румянцев.

Кроме того, регулятор хочет ввести отдельный лимит для МФО, чтобы исключить схемы обхода регулирования, когда банк выдал кредит и затем "перевесил" его на баланс МФО.

Лимиты на ипотечные выдачи будут устанавливаться в зависимости от показателя долговой нагрузки и LTV (соотношения величины кредита и стоимости залога - ИФ)/первоначальный взнос. Срок ипотеки пока не будет учитываться при формировании лимитов.

ЦБ в новом регулировании также предусмотрел исключения: под лимиты не подпадут военная ипотека, отдельные кредиты на рефинансирование проблемной задолженности, а также ипотека, выданная на новых территориях.

Ожидается, что ЦБ будет устанавливать значения лимитов не позднее чем за 2 месяца до квартала, на который устанавливается МПЛ. "Например, если бы у нас с четвертого квартала лимиты вступали в силу, то в июле нам надо было бы решить, какие значения. Возможно, этот диапазон надо увеличивать, здесь от вас нужны более подробные данные", - сказал Румянцев.

Ожидается, что ЦБ получит новые полномочия с 1 июля 2024 года. ЦБ рассчитывает, что они позволят ему более эффективно сдерживать перегретый рынок ипотеки, который только за 2023 год показал прирост на 35%.