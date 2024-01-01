Семь человек пострадали в результате обстрела Донецка
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей пострадали в результате удара по Донецку в новогоднюю ночь, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"В новогоднюю ночь ВCУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. По предварительной информации на данный момент семь раненых", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Пушилина.