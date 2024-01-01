МИД России призвал международные структуры осудить обстрел Донецка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российский МИД призвал международные структуры осудить обстрел украинской армией Донецка, который привел к гибели четырех человек. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В новогоднюю ночь массированной атаке из реактивных систем залпового огня подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города - объекты гражданской инфраструктуры. Уже известно о четырех погибших и более 14 раненых. По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность", - заявило министерство.

В коммюнике содержится призыв ко "всем ответственным правительствам и профильным международным структурам" отмежеваться от подобных действий, осудить "преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения".

"Российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", - отмечается в заявлении.

Власти ДНР сообщили об ударе по Донецку в ночь на 1 января.