Пушилин сообщил о четырех погибших после удара по Донецку, 13 человек пострадали
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате украинского удара по Донецку, еще 13 пострадали, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", - говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.
Ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела центра Донецка в новогоднюю ночь ранения получили семь мирных жителей.