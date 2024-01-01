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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Пушилин сообщил о четырех погибших после удара по Донецку, 13 человек пострадали

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли в результате украинского удара по Донецку, еще 13 пострадали, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По состоянию на 2:00 предварительно 13 раненых и четверо погибших", - говорится в сообщении в телеграм-канале Пушилина.

Ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела центра Донецка в новогоднюю ночь ранения получили семь мирных жителей.

Донецкая Народная Республика Донецк Денис Пушилин
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