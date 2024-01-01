Что случилось этой ночью: понедельник, 1 января

Четыре человека погибли под обстрелом в Донецке, Британия планирует удары по хуситам, королева Дании пообещала отречься от престола

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека погибли, 13 пострадали в результате массированного обстрела Донецка со стороны Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

- Великобритания рассматривает возможность нанесения ударов по йеменским хуситам в связи атаками на грузовые суда в Красном море. По словам британского министра обороны Гранта Шеппса, Лондон и Вашингтон готовят беспрецедентное совместное заявление - "последнее устное предупреждение", оно может быть опубликовано уже в понедельник, пишет The Telegraph.

- Королева Дании Маргрете II отречется от престола в пользу сына крон-принца Фредерика. Монарх передаст корону 14 января - ровно через 52 года с тех пор, как унаследовала ее после смерти отца короля Фредерика IX. Это самое долгое царствование в истории Дании.

- Ким Чен Ын заявил о готовности армии КНДР уничтожить противников. Северокорейский лидер призвал к всемерному повышению боеготовности вооруженных сил на фоне "военной конфронтации США и других враждебных сил".

- Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил пар с пеплом на высоту до 7 км. Незначительное количество пепла может выпасть в населенных пунктах Тигильского района и в селе Майское Усть-Камчатского района, предупредили в ГУ МЧС по региону.