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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник утром выбросил пар с пеплом на высоту до 7 км над уровнем моря, не исключается выпадение пепла в населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Утром 1 января зафиксирован парогазовый выброс с содержанием пепла из вулкана Ключевского на высоту до 7 км. Пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении вглубь полуострова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, незначительное количество пепла может выпасть в населенных пунктах Тигильского района и в селе Майское Усть-Камчатского района. В случае изменения направления ветра незначительные пеплопады не исключены в населённых пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского районов.

В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 5 ноября завершилось эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, начавшееся 22 июня 2023 года. Кульминации извержение вулкана достигло 1 ноября, когда он выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. Лава фонтанировала в кратере Ключевского на высоту около 1 км. По склонам сходили раскаленные потоки. Шлейф пепла протянулся более чем на 700 км.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской - один из самых активных вулканов мира.

Камчатка Ключевской
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