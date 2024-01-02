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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ракетная тревога отменена в Белгороде

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене оповещения о ракетной опасности в Белгороде. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Оповещение в городе включалось во вторник трижды.

Система ПВО в общей сложности над Белгородом и Белгородским районом во вторник сбила 17 воздушных целей.

Между тем мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что "один неразорвавшийся снаряд обезвреживают взрывотехники Минобороны". Как он написал в своем телеграм-канале, "люди перевезены на безопасное расстояние".

Позже Демидов сообщил в телеграм-канале, что "боеприпас ликвидирован".

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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