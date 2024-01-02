Белгородские власти призвали горожан не выходить на улицу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода обратились с призывом к жителям не покидать свои дома из-за оперативной обстановки.

"Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении мэрии города.

Также со ссылкой на региональный минтранс сообщается о сокращении работы общественного транспорта.

Белгородская агломерация включает в себя областной центр и прилегающий к нему Белгородский район.

Система ПВО в общей сложности над Белгородом и Белгородским районом во вторник сбила 17 снарядов украинской РСЗО "Ольха".