Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Белгородские власти призвали горожан не выходить на улицу

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Власти Белгорода обратились с призывом к жителям не покидать свои дома из-за оперативной обстановки.

"Просим белгородцев и гостей города, по возможности оставаться дома и не выходить на улицу", - говорится в сообщении мэрии города.

В РоссииОдин человек погиб при третьей украинской атаке на БелгородЧитать подробнее

Также со ссылкой на региональный минтранс сообщается о сокращении работы общественного транспорта.

Белгородская агломерация включает в себя областной центр и прилегающий к нему Белгородский район.

Система ПВО в общей сложности над Белгородом и Белгородским районом во вторник сбила 17 снарядов украинской РСЗО "Ольха".

Белгород
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В воронежском селе восстановили инфраструктуру после нештатного схода боеприпаса

Ракетная тревога отменена в Белгороде

Один человек погиб при третьей украинской атаке на Белгород

Российские военные отразили новую ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область

Еще пять украинских ракет системы "Ольха" перехвачены над Белгородской областью

Минобороны сообщило о четырех уничтоженных ракетах ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородом

Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе авиабоеприпаса над Петропавловкой

Что произошло за день: понедельник, 1 января

Увеличилось число погибших в результате обстрела Белгорода

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });